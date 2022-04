«Ce parcours était vraiment top même si compliqué»

La jeune joggeuse affiche ses ambitions pour cette année. « J’aimerais récupérer mes performances de l’année passée pour aller une catégorie au-dessus car dans la mienne, il n’y a pas beaucoup d’adversaires, c’est donc plus facile de finir première à chaque fois et j’aimerais plus de challenge. Sinon, malgré les petites douleurs, le parcours était bien et un petit peu sinueux, ce qui rend les choses plus techniques. C’était vraiment top ! » N.N.