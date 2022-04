Braives fait trembler l’Union

Mardi soir, le derby entre Braives et Huy avait beau être disproportionné sur papier, une fois sur le terrain, c’est à un scénario surprise auquel on assistait. D’entrée, les Unionistes frappaient en profitant de la maladresse adverse pour faire 0-10. Le dernier quart était fou puisque les Giants n’encaissaient plus que 4 points de plein jeu et refaisaient leur retard, arrachant même la prolongation! Lors des 5 minutes supplémentaires, les Braivois ne pouvaient pourtant plus rivaliser entre Marx compté 5 et deux blessés alors que les Hutois retrouvaient leurs esprits pour arracher une victoire plus compliquée que prévu.