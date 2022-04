Accélération décisive pour Waremme B, invaincu chez lui

Face à une équipe de Dison-Andrimont débarquant déforcée, les Wawas allaient pourtant galérer en première période. Traditionnellement autoritaires défensivement, les troupes de Gaudoux ne trouvaient pas de solution pour arrêter les visiteurs pendant le premier acte. Heureusement, offensivement, les Hesbignons étaient en réussite et si cela permettait de faire la course en tête dans le premier quart, au moment de regagner les vestiaires, les locaux se faisaient dépasser de manière un peu inattendue: 41-43.

Il fallait donc redresser le cap dès la reprise. Et cela allait être spectaculaire car les Wawas retrouvaient leur ADN avec une défense de fer n’autorisant plus que 11 points aux visiteurs dans le 3e quart tout en sortant un feu d’artifice pour filer à +15 avant le money-time. Et ces 10 minutes à sens unique allaient suffire car, même si les visiteurs retrouvaient leur réussite dans le dernier quart, la machine hesbignonne ne s’enrayait pas, allumant toujours à distance et dans la raquette pour continuer cette magnifique série.

QT : 20-17, 21-26 (41-43), 28-11 (69-54), 22-21.