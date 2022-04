Troussart, l’assurance tous risques ouffetoise

Impérial dans ses interventions défensives, relativement propre, quand il le pouvait, à la relance, et buteur pour offrir un point à ses couleurs : Yves Troussart a livré un match plein ce lundi face à La Clavinoise, confirmant par la même occasion son excellente saison. « C’est vrai que j’inscris un but important afin de ne pas repartir avec zéro point et laisser revenir La Clavinoise à notre hauteur. Je suis quand même satisfait de repartir avec ce nul, une défaite aurait vraiment été une mauvaise idée (sourire). »