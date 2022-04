Les Villersois se sont amusés à Caen

Si le basket c’est évidemment de la compétition, de l’engagement, de la pression et parfois de la tension, il s’agit aussi de rencontres, d’amitié et de moments partagés. Des valeurs que l’on retrouve souvent dans les tournois de fin de saison et encore plus quand on met le cap vers nos voisins français. Car l’accueil y est souvent grandiose et plein de bons échanges. C’est d’ailleurs pour cette destination et ce genre de rencontres que deux équipes de La Villersoise ont opté ce week-end. Ainsi, en parenthèse décontractée, direction Caen pour y prendre part à un tournoi hautement sympathique.