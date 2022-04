Les ex-Hannutois dominent Bob l’Éponge

Ce samedi, c’était la première manche du choc tant attendu entre Grâce-Hollogne et Flémalle au sommet du classement de P3C. Deux équipes invaincues pour un titre et avec une connotation Huy-waremmienne très marquée. En effet, dans le camp de Grâce-Hollogne, on retrouve l’ancien duo vedette de Hannut : Blanchy et Bollaers, même si ce dernier était absent samedi. Une équipe où l’on retrouve aussi Yves Étienne (ex-Modave).