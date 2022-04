La Clavinoise adore les montagnes russes

On ne sait pas si les Bordeaux sont des adeptes de Walibi, ou de la foire de Liège, mais une chose est certaine : ils aiment faire passer leurs supporters par toutes les émotions, ne cessant d’avoir des hauts et des bas dans leur niveau de jeu. Ce fut encore le cas à Ouffet où les gars de Patrick Rosimont avaient tout en mains pour s’imposer… avant de caler de manière incompréhensible. « Je me demande vraiment pourquoi, souffle Loic Wagemans. Mais si je dois compter le nombre de regrets cette saison… Nous sommes bien trop inconstants. Et si ce n’était pas le cas, nous n’en serions certainement pas là actuellement. »