Mieux en jambes depuis quelques semaines, les Waremmiens, qui restaient sur deux revers de rang contre Gand, entamaient la rencontre de la plus mauvaise des manières.Menés 3-6, les Waremmiens revenaient à 6-6 avant de s’envoler à 16-12. Après deux temps morts demandés par le coach visiteur, Louvain retrouvait sa précision et s’offrait plusieurs points importants en attaque.Les vieux démons waremmiens refaisaient surface.Les hommes de Fred Servotte étaient dans les cordes et perdaient la première manche (22-25).

Dans le deuxième acte, Waremme ne perdait pas pied. La défense locale se mettait en évidence et les supporters présents en nombre au Pôle Ballons assistaient aux nombreux échanges. Malheureusement, les Louvanistes faisaient parler leur expérience avec Peeters et Beelaert à l’attaque.A 11-14, Fred Servotte prenait un temps mort pour stopper l’hémorragie. Une pause de courte durée puisque les gars de Kris Eyckmans enclenchaient la vitesse supérieure pour s’envoler à 14-20. Le coach des Wawas tentait le tout pour le tout en remplaçant Kaunisto pour Pire.Mais rien n’y fait.Ce Louvain-là était un ton au-dessus et s’imposait logiquement sur un dernier block de Van Elsen (17-25).

Les locaux allaient-ils lâcher prise?Que nenni.Devant leurs supporters, les Hesbignons démarraient le troisième set idéalement et prenaient, très vite, une courte avance (6-3). Mais Louvain revenait encore et reprenait les commandes (12-14).Le mano à mano se poursuivait jusqu’à 18-18 avant que les visiteurs ne s’envolent.Une fois de plus….

Pas de troisième victoire de la saison, donc, pour Waremme qui termine sa saison, à domicile, par une défaite.Dernier rendez-vous, samedi prochain, à Achel.Les Wawas devront impérativement l’emporter, et espérer un faux pas de Louvain, pour éviter la lanterne rouge à l’issue du championnat.

Sets : 22-25, 17-25, 18-25

WAREMME VOLLEY: Fafchamps, Cocchini, Pire, Laenen, Van Loon, Kaunisto, Schroeven, Vandooren, Cosemans, Detandt, Abinet, Felicissimo.

LOUVAIN: Geudens, De Paepe, Beelaert, Dufraing, Van Elsen, Peters, Blondeel, Witvrouwen, Peeters, De Saedeleer, Sterckx, Valkiers.