Amay relance son équipe féminine. ©- 

Trois Amaytois pur jus seront à la tête d’un noyau qui doit encore être confectionné: Daniel Bay, l’ex-président de Villers, un Amaytois, Fabien Thibault et Philippe Gilon." Et en plus, on aura aussi Patrick Devaux qui sera chargé de la communication , commente Daniel Bay. Avec un beau projet. "

Un projet ambitieux qui permettra à Amay de lancer une première." Oui, c’est la première fois qu’une équipe féminine est lancée et je suis fier que ce soit dans ma commune, dit Patrick Bay. Il y a tout ce qu’il faut à Amay pour que ça se passe bien, notamment de belles installations.On va construire avec des filles qui auront envie de progresser et qu’on va faire progresser. "

On en est tous convaincu.Voilà en tout cas un beau projet qui va faire du bruit et amener du monde au club.

Infos: Daniel Bay au 0498.36.46.59