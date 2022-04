Un retour ensoleillé et réussi pour la WB Cup

Avec pas moins de sept catégories représentées entre les U8 et les U14, les jeunes joueurs ont assuré le spectacle tout le week-end. Bien encadrés par un arbitrage assumé par des routiniers de la fonction (comme notamment Olivier Dethine, nouveau CQ) ou des joueurs de la D3 du club, les gamins ont pu proposer quelques très beaux matchs.

Et pour couronner ces journées à succès, quelques pointures du football belge étaient présentes pour remettre les trophées aux finalistes de chaque catégorie. Ainsi, samedi, c’est Nicolas Raskin qui s’est offert un bain de (jeune) foule. Dimanche, Mbo Mpenza était présent pour encadrer son challenge dans la catégorie U11 mais également participer aux cérémonies de remises des prix.

" C’est qui? " pouvait-on entendre parmi les quelques têtes blondes incrédules face à l’ancien international belge. C’est donc plutôt les parents qui se rappelaient au bon souvenir et s’empressaient de demander à leur enfant un cliché avec le frère d’Émile pour immortaliser l’instant. Enfin, ce lundi matin, c’est Christophe Grégoire qui venait remettait les coupes.

De nombreux clubs titrés

Rayon résultats, même si c’est secondaire dans un week-end orienté vers le fair-play et le plaisir de chaque participant, de nombreuses équipes sont reparties avec les lauriers. Les locaux d’abord se sont notamment imposés dans les catégories U9 et U10 tandis que des clubs réputés pour leur formation comme Fléron, Liège, Visé ou encore Eupen sont repartis victorieux à d’autres échelons de la compétition. Et au vu des mines ravies, le succès était présent bien plus loin que sur la pelouse.