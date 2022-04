Samedi, les filles étaient à l’honneur à Waremme

Et, sur les terres hesbignonnes, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrondi a été mis à l’honneur avec de nombreuses victoires et récompenses lors d’une journée passionnante, pleine de découvertes et de suspense. Mais, en plus de l’attrait sportif, c’est aussi l’ambiance et les sourires que l’on retiendra de cette journée complète placée sous le signe du basket féminin et d’un trois contre trois qui ne cesse de séduire par son intensité.

Au programme de la journée, quatre tournois entre équipes U10, U12, U14 et U16 réparties sur les différents terrains du site waremmien. Ainsi, en U10, ce sont les demoiselles de La Villersoise qui ont remporté la compétition en proposant de l’excellent basket, confirmant la tradition de formation du club. On retrouvera donc les petites Rouges lors de la finale nationale en compagnie des finalistes qu’elles ont dominées: Andenne.

En U12, pas de qualifications pour nos équipes locales puisque ce sont les "voisines" du RBC Awans qui sont allées au bout du tournoi en s’imposant contre le RBC Ciney.

En U14, ce sont Liège Panthers qui ont remporté la victoire, une formation dirigée par un certain François Bens toujours également actif avec son club de Condroz Modave Basket. Mais on retiendra aussi la superbe place de finaliste des Haneffoises, également qualifiées pour la finale à Boom et que l’on suivra avec une grande attention.

Chez les plus grandes, en U16, le Rebond Ottignies a décroché sa qualification en remportant le tournoi et sera accompagné, à Boom, par le RBC Ciney.

En parallèle de ces rencontres intenses, sans temps-mort et d’un niveau surprenant positivement, un concours individuel de shoots était également organisé. On y soulignera la victoire de Nell du BC Verlaine.

Un magnifique samedi de basket offert par toutes les demoiselles sur le terrain avec une organisation sans faille du club de Waremme. On en redemande encore!