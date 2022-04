Jehay enrôle le jeune Noah Leva

On continue de miser sur la carte jeunes à Jehay en vue de la saison prochaine. Et, cette fois, c’est un élément tout droit venu de Wanze/Bas-Oha que les Jehaytois viennent d’enrôler en la personne de Noah Leva. Ce médian de 19 ans, qui peut évoluer en tant que médian relayeur ou médian offensif, a fait quelques apparitions avec la P3 des Mosans cette saison. " Il a une marge de progression très importante , confie Philippe Gustin. Sa culture footballtisque est également très intéressante et il a déjà montré des choses intéressantes sur le terrain en étant notamment capitaine chez les U19 de Wanze/Bas-Oha. Un accord a été trouvé entre la famille et Wanze/Bas-Oha C’est peut-être un petit risque que je prends, mais j’ai envie de lui donner sa chance comme j’ai la réputation d’aimer travailler avec les jeunes (rires)."