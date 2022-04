Hannut B explose au pire des moments

Maintenant, ayant déjà joué vendredi à Tilff B, on pouvait craindre un peu de fatigue dans les rangs des troupes de Maxime Dubois, même si ces dernières récupéraient par la même leurs joueurs de P1, perdant d’autres joueurs dans la foulée. Dans une dynamique positive en ayant montré de très belles choses ces dernières semaines, les Hesbignons avaient tout en mains pour remporter cette première manche d’autant que les visiteurs devaient se passer de Glaude, leur tour de contrôle, victime d’une élongation.

Malheureusement, d’entrée, ce sont les locaux qui se mettaient en confiance avec un Orban réglant bien la mire pour filer à 2-12. Heureusement, Mouillard faisait un gros travail dans la raquette pour mettre les pivots adverses en souci de fautes. De quoi redresser la tête pour équilibrer les échanges pendant une deuxième période malheureusement sans réussite pour les deux équipes: 25-26.

Heureusement, les Hannutois laissaient la pression aux vestiaires et pouvaient compter sur Materne pour passer la vitesse supérieure. Avec des transitions réussies, les Hesbignons filaient à +12 dans le dernier quart et tout semblait rouler. Loin de paniquer, Aubel B allait alors revenir. Profitant des espaces laissés à Perin, les Verts reprenaient le "lead" à 3 minutes de la fin.

Bisschop ne baissait pas les bras, égalisant à 60-60 à 20 secondes de la fin. Maintenant, sur leur dernière action, les visiteurs allaient chercher Orban qui pliait la rencontre d’un ultime trois points. Il faudra donc aller gagner de plus de quatre points à Aubel dimanche pour ne pas être condamné. Pas impossible du tout mais il faudra sortir une autre prestation et, surtout, trouver de la réussite car, dans leur salle, les Herbagers seront plus prolifiques, c’est une certitude. À noter que la P1 du club aura joué la veille à l’Union Liège.

QT : 17-16, 7-10 (24-26), 25-15 (49-41), 11-22.

HANNUT B : Godefroid 10, Doigni 4, Materne 13, Bisschop 13, Mouillard 17, Stemgee 3, Rowet 0.

AUBEL B : Luparello A 0, Luparello J 7, Perin 17, Grégoire 0, Wagemans 3, Blaise 11, Orban 13, Goemans 2, Leduc 9.