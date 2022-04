Les Sang et Or ont enchaîné avec un 8ematch sans défaite. " J’avais peur avec la dépense d’énergie de samedi mais tout s’est bien passé " détaillait Jofray Hella, qui a vu Vangerven rempiler ce lundi. Son homologue vylois, Pierre Genard, reconnaissait la supériorité des Braivois. " Je n’ai qu’un seul mot: impuissant. Avec sept absents dont six titulaires, c’était compliqué. "