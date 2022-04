Hognoul 2 - Warnant B 3

Quel fin de championnat de fou furieux de la part de la bande à Antoine Delvaux. Relégable un moment donné, Warnant B est en train de créer surprise sur surprise en écartant une nouvelle fois de son chemin une équipe qui se bat pour le tour final. Alain Fays était évidemment ravi d’une nouvelle prestation. " On a fait le gros dos dans le dernier quart d’heure. Je suis ravi de la prestation de l’équipe. " Et quand on lui pose la question quant à un éventuel gain de la dernière tranche, le coach villersois ne repousse pas totalement l’idée." Ça serait complètement fou mais pourquoi pas. " De son côté, Fabrice Morgante regrettait le manque d’implication de ses joueurs." On avait beaucoup d’absences mais nous sommes passés à côté de notre match. "

Arbitre : Frédéric Marangon..

Buts : Lemestrez (0-1, 6e), Dolcimascolo (1-1, 21e), Tilman (1-2, 32e), Dosin (2-2, 40e), B.Fays (2-3, 80e).

Crisnée 2 - Couthuin 4

Comme lors de la manche aller, Couthuin en a planté quatre contre Couthuin. Malgré une inquiétude en avant match, Stéphane De Munck avait le sourire au lendemain de cette belle victoire." Le pressing haut s’est montré intéressant. J’ai aussi retrouvé un banc qui amène de la concurrence. On a pris une bonne bouffée d’oxygène. " Damien Kremer, lui, n’a pas reconnu son équipe." Individuellement, mes joueurs ont tous essayé quelque chose mais collectivement, Crisnée a été en dessous de son niveau. Couthuin était simplement meilleur que nous. On vise toujours la troisième place même si ça va être compliqué. "

Arbitre : Philippe Godin.

Buts : Delgombe (0-1, 11e), Ciatto csc (1-1, 38e), Colon (1-2, 1-3, 43e, 56e), Carisio csc (1-4, 64e), Marneffe (2-4, 89e).

Stockay B 4 - Villers 3

Match renversant du côté de Stockay.Avec le gardien des vétérans Joël Dubois aux cages à 52 ans, les Stockalis se sont imposés. " On a été beaucoup plus forts, lâche Jean-Marc Maréchal. On devait s’imposer sur un plus gros score. " Du côté villersois, Benoit Franck n’était pas de cet avis." C’était un match compliqué au vu des absences mais on aurait mérité de prendre des points. On fait des erreurs individuelles et tout le monde n’a pas eu la mentalité adéquate pour s’imposer. ".

Arbitre : Dimitri Legros.

Buts : Nys (0-1, 5e), Stiers (1-1, 8e), Agaclitepe (2-1, 11e), Ngole (3-1, 25e), Durwael (3-2, 50e), Stiers (4-2, 62e), Nys (4-3, 76e).

Fraiture Sp 0 - Wasseiges 2

Cette rencontre de fin de saison a tourné une nouvelle fois à l’avantage des gars de Cédric Gratia. Meilleur ce dimanche, Wasseiges s’est fait plaisir." La victoire est logique et ne souffre d’aucune contestation possible, souligne le T1. Après, on ne va pas fanfaronner, Fraiture Sports était très déformé. " Pour Fabrice Morgante, son homologue a parfaitement résumé ce match. " J’ai bricolé comme j’ai pu avec ce que j’avais.Je n’ai plus de défense donc ce n’est pas évident. "

Arbitre : Arnaud Meunier.

Buts : Boxus (0-1, 5e), Courtois (0-2, 90e).

Flémalle B 0 - WBO B 3

Là aussi, Flémalle B - Wanze/Bas-Oha B résonnait comme un vrai match de fin de saison. Décidé à faire confiance aux jeunes jusqu’à la fin de la saison afin de préparer la suivante, Laurent Mievis a vu le fruit de son travail enfin récompensé face à la lanterne rouge de la série." Contrairement à la semaine dernière, eux étaient un petit plus faible et nous, un petit peu plus fort. C’était un vrai match de fin de saison.Comme il n’y a pas eu d’arbitre, on l’a fait mutuellement et ça s’est très bien déroulé.Je suis fier de mes trois gamins qui ont marqué, ça fait plaisir.D’ailleurs quand tu vois comme ils te remercient après coup, tu sens que tu as fait le bon choix.Ils sont très bien éduqués. "

Buts : Carraro (0-1, 24e), Rasquin (0-2, 34e), Tombal (0-3, 87e).