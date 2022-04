Racour a mis le champagne au soleil

Et pourtant, rien ne s’est vraiment déroulé comme prévu. Visiblement courroucés par certains pronostics d’avant-match, les protégés de Sebastien Bertrand, qui remplaçait Eddy Van Roosendael (temporairement?) parti du club n’ont fait preuve à aucun moment d’un complexe d’infériorité face au leader à domicile. Mieux même, Racour va joliment prendre l’avantage à la surprise générale. Antoine Bayet, très bon ce dimanche, trouve Florian Smetz dans le dos de la défense hutoise.L’ailier ne se fait pas prier et trompe Gabriel Gobiet après seulement sept minutes de jeu. Les doutes commencent à se faire ressentir du côté des supporters des jeunes hutois, l’équipe est en difficulté, visiblement rongée par le stress.

Peu avant la mi-temps, plusieurs phases litigieuses ont lieu dans le rectangle de Racour et Florian Smets s’écroule, visiblement accroché. Monsieur Lemmen n’hésite pas et siffle un penalty en faveur de Huy B.Et comme à son accoutumée, c’est Victor Roba qui le transforme d’un contre-pied parfait sur Jérôme Destat qui n’aura été battu sur les quarante-cinq premières minutes qu’à une seule reprise, un exploit.

La reprise du match en deuxième mi-temps n’aura pas eu la saveur tant espérée.Avec les moyens mis à bord, les Rouge et Noir vont se battre comme des lions dans leur moitié de terrain et s’offrent à dix minutes de la fin une dernière occasion sur une terrible frappe de Logan Burton à 35 mètres des cages sur coup franc.Gobiet se détend et sort la balle à même sa lucarne. Mais la balle de match fut en réalité dans le camp hutois à cinq minutes de la fin de la rencontre: Luca Dubus, parti seul en profondeur, frappe et trompe Destat. Malheureusement pour lui, sa frappe touche le cadre.

Huy B est donc passé à cinq centimètres de son premier titre mais tout le mérite revient à Racour qui, malgré une situation perturbée et compliquée, a su faire preuve de solidarité pour déjouer tous les pronos.

Arbitre : Fabrice Lemmens.

Cartes jaunes : Breuwer, Brems, Darte, Franco, Roba.

Buts : Smetz (1-0, 7e), Roba sur pen (1-1, 42e).

RACOUR : Destat, Mahieu, Djobokou, Carrara, Smetz, Bayet, Burton, Andre, Rasquin, Darte, Breuwer (90eDumont).

HUY B : G.Gobiet, Roba, Franco (76eSzecel), Henry, Brems (58eRenard), Obaker (65eHuysmans), Hoyoux (84eGorissen), Houmard, Rob (29eD.Gobiet), Smits, Dubus.