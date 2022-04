Avec son statut de favori, Geer ne doit pas se planter. Face à une équipe qui n’a gagné qu’à une seule reprise cette saison, les Bleus semblent avoir tout à gagner. " Attention quand même, Pontisse a de nombreuses individualités mais la mayonnaise n’a pas pris en termes de collectif. "

Face à un noyau qui peut jouer sans la moindre pression, difficile dès lors d’anticiper la tournure de la rencontre." Ils jouent en roue libre, c’est impossible d’anticiper cela. Après de notre côté, on doit faire la même chose. On doit jouer crânement notre chance et espérer prendre le plus de points possibles. "

Positionné à la onzième place du classement, Geer est face à son destin. Pour tous les supporters, ne pas regarder les résultats d’en haut serait bien plus agréable évidemment. Mais pour cela, ramener les trois points de Herstal semble obligatoire.

GEER : Kuhne, Mulowa, Vigil, Henquet, Grosdent, Brassinne, Docquier, Fadda, Ballet, Georges, Delvaux, Drèze, Herbillon, Materne, Warnotte, Philippe.