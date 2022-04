L’ASBL JTP blancs gilets s’exporte bien

En cette première édition de l’Hannurban Trail du 8 mai prochain, l’ASBL JTP en profitera pour rendre hommage à Jacques Jennes, un banquier bien connu de Hannut et membre de l’ASBL qui est malheureusement décédé il y a moins de deux mois lors d’une course à pied. " Jacques était un bon vivant et quelqu’un d’apprécié au sein du club et de la ville de Hannut. C’est la raison pour laquelle le parcours du 12,5 kilomètres lui rendra hommage et sera à l’image de Jacques: festif et fun. "