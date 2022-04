Hannut est vraiment une ville du sport au sens large

L’organisation de ce type d’événement s’inscrit véritablement dans la lignée que la ville d’Hannut souhaite mettre en avant. « Hannut est avant tout de chose une commune sportive, explique l’échevin des sports Martin Jamar. Nous avons déjà énormément investi pour le jogging et l’athlétisme depuis des nombreuses années, comme par exemple le hall indoor mais également la piste d’athlétisme qui sera en travaux de rénovation d’ici quelques jours. Les organisateurs de cet événement possèdent la même vision que nous essayons d’inculquer, c’est-à-dire le sport pour tous. Hannut souhaite également la diversification des sports pour tous et permettre aux athlètes de haut niveau de s’émanciper encore plus. L’exemple probant est Nafi Thiam qui vient s’entraîner deux fois semaine au Hall indoor. »