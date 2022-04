Hannut accueillera son premier trail urbain.

Et ce concept, quel est-il? " Il s’agit d’un urban trail qui passera par le centre de la ville. L’objectif? Faire découvrir Hannut autrement et mettre en avant des lieux emblématiques, explique Laurent Saublens, président de l’ASBL jogging triathlon passion et organisateur de la course. Le but est de permettre à n’importe quel type de public, aussi bien des coureurs confirmés que des familles, de faire du sport dans un esprit fun et ludique. "

L’idée vient de base de Martine Cornélis, directrice de gestion centre-ville Hannut et grande passionnée de trail urbain depuis de nombreuses années. " A force de participer à ce genre de trails, l’idée à germer d’en organiser un à Hannut. A de nombreuses reprises, j’ai pris des contacts avec les organisateurs des différents joggings organisés sur l’entité, mais ceux-ci étaient déjà forts occupés. Alors quand Laurent Saublens a pris contact avec moi, j’ai fait en sorte qu’il ne parte pas et depuis lors, nous avons des idées pour de nombreuses autres éditions (rires)."

Deux courses au menu

Deux types de courses différentes seront proposées: un parcours de 12,5 kilomètres et une course d’obstacle proposant 1, 2 ou 3 boucles de 2,5 km. " Pour la course d’obstacle, le parcours commence et se termine sur la grand-place de Hannut, où se tiendront des activités pour les petits et grands. Les joggeurs passeront ensuite par l’hôtel communal avant de traverser la cour de l’Athénée et puis, le côté original à ne pas manquer, les coureurs passeront par le bassin de l’ancienne piscine et devront monter par l’échelle pour continuer le parcours qui continuera vers le parc provincial, commente Laurent Saublens. Pour la grande course, les coureurs emprunteront une partie de la boucle, avant d’être rediriger vers Plopsaqua, l’aérodrome et puis de retraverser la grand route pour reprendre le tracé de la boucle de la course d’obstacle. "

Infos & inscriptions: https://cutt. ly/lhannurbantrail22 Préinscription souhaitée prix de 7€