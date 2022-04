Oui, Amay est mal en point, mais Alex Liebens ne cessait de le répéter: les Mosans comptaient encore un match de retard sur leurs adversaires. Une rencontre qu’ils ont mise à profit ce samedi en s’imposant à Huccorgne. Trois points précieux qui leur permettent de recoller à une longueur de La Clavinoise et deux de Cointe. " Ce succès était obligatoire et il est 100% mérité , abonde le coach des Amaytois. Nous avons été costauds. J’ai essayé de me servir de la frustration de la semaine dernière pour faire passer un message positif. Et j’ai vu des gars qui se battaient les uns pour les autres. En plus d’une belle opération, cette victoire nous fait un bien fou moralement. J’espère que c’est de bon augure pour la suite. "

Un discours qui tranchait évidemment avec la déception qui régnait du côté de Huccorgne, qui aurait pu se sauver mathématiquement. " La victoire d’Amay est logique , pointe Éric Heine. Notre adversaire avait plus envie que nous. Je suis un peu déçu car cela fait deux semaines qu’on est battu par une équipe qui n’est pas plus forte que nous. Mais certains ont un peu lâché depuis la victoire à Burdinne. Cela me rend malade parce qu’on jouait devant nos supporters… "

Arbitre : Thomas Leroy.

Buts : Bodart (0-1, 66e), Di Miceli (0-2, 75e).

HUCCORGNE : Couscheir, Beduin, Larock, E.Heine (74eGemine), Binet, Morana (46eAsensio), Musial, Vreven (82eOloa), Derenne (66eNoël), Mazuy, Riga.

AMAY : Salentiny, Barrie, Cavallaro, Pirquinne, David, Essafi (76eLufuluabo), Di Miceli, Bomesi, Carrier, Boutachdat, Bodart.

Momalle 0 - Braives 0

Dans ce duel qui voyait deux des trois équipes qui se battent pour les deux derniers tickets donnant le droit de participer au tour final, il n’a manqué que les buts. Car, si sur un terrain sautillant, le déchet a souvent été présent, les occasions l’ont été également. Et il a fallu un grand Julien Ista, qui a remplacé Musick, blessé au tendon d’Achille, en cours de match pour permettre aux locaux de prendre un point. " On aurait pu gagner ce match, oui, mais ce n’est jamais facile de venir jouer ici , confie Jofray Hella. On sort quand même d’un 7 sur 9 en ayant affronté Xhoris, Hannut et Momalle, c’est très bien, l’équipe est dans une dynamique positive. Ce partage nous permet d’avoir quatre points d’avance sur Xhoris et Momalle alors qu’il reste quatre matchs à disputer, c’est positif pour le moment ."

Un partage qui était également accueilli avec joie dans le camp momallois puisque cela permet aux gars de Christophe De Smedt de rejoindre Xhoris à la cinquième place. " Vu le contexte, oui c’est un bon point. Après 35 minutes, je me suis dit que nous étions dominateurs, mais nous avons ensuite eu un petit relâchement. On leur a donné des occasions alors que, de notre côté, on les créait , analyse le mentor des Hesbignons. Physiquement, nous avons un peu plus de mal à cause d’un noyau décimé. Je suis tout de même très fier de ce qu’ils ont fait. L’équipe a été très solidaire et c’est grâce à cet état d’esprit qu’on va chercher ce point. "

Arbitre : Michaël Addai, assisté de Claude Clermont et Benoît Mathieu.

Cartes jaunes : Bellarosa, Sougnez, Ganci.

Carte rouge : Mathelot (82e, directe).

MOMALLE : Musick (22eIsta), Nawezi (61eHotton), Rovny, Pohl, Heine (89eButera), Sougnez, Louis, Deblaere, Ribeaucourt, D’Agostino, Mathelot.

BRAIVES : Surkijn, Joao (55eGanci), Pire, Pessotto, Baggio, Bellarosa (29eDuval), Fernandez, Dokens (61eMorsat), Rossi, Vangerven (84ePreud’Homme), Charlier.