"Un derby est toujours spécial , explique Arnaud Danon, coach de Hannut B. Il y a un peu d’excitation même si ce n’est jamais gai quand un club décroche le titre contre son équipe (sourire). On va faire le maximum pour que Thisnes perde ses premiers points. On sait que ce sera très compliqué puisque les Thisnois déroulent et n’ont toujours pas connu la défaite." D’autant que tous les joueurs se connaissent et s’apprécient. "Ils voudront évidemment poursuivre leur sans-faute. Benjamin Petit, qui est mon voisin, est en tout cas très motivé , poursuit Arnaud Danon. À l’aller, nous n’étions pas parvenus à marquer un goal. Ici, on jouera sur un terrain plus large donc ce sera encore plus difficile. Mais je crois en mon groupe car ils vont tout donner. L’objectif est de ne pas avoir de regret en fin de rencontre."

Pour Thisnes, par contre, le champagne sera au frais, mais… "On devra rester concentré du début à la fin, pointait, en début de semaine Jean-Michel Pasleau. On sait que ce sera une rencontre particulière." Et nul doute que, sur le banc, on sera très attentif au résultat de Faimes B – Lensois.

Après Oleye, coaché par Jean-François Nossin, un autre Nossin, Medhy, pourrait donc sabrer le champagne lundi après-midi.

Arbitre: Ulusoy Berkan

HANNUT B: sauf Coulon, en vacances, tout le monde est disponible.

THISNES : tout le monde est disponible.