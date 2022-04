L’événement sera décliné en quatre versions. "Les pilotes auront le choix entre le rallye de vitesse authentique et l’épreuve de régularité organisée par le Villersois Yves Noelanders, l’un des maîtres en la matière. Pour ceux qui disposent d’une voiture de série, il sera possible d’opter pour une balade touristique ou le codriving , annonce Julien Frère, le gestionnaire du projet. On souhaite ainsi s’adresser à tous les Porschistes, belges et étrangers, et accueillir tous les modèles: de la 356 à la 992 en passant par la 914, qu’ils soient préparés pour la course ou non"

L’idée a de quoi séduire les fans de l’emblématique marque allemande. En tout cas, elle a déjà suscité l’enthousiasme d’une série de passionnés qui ont décidé d’unir leurs forces pour lancer le projet. Parmi eux, on retrouve des personnalités comme Yves Matton et Jean-Marc Fortin. "Dès que Julien Frère m’a parlé du concept, j’ai été séduit , affirme Yves Matton. J’ai contacté plusieurs amis qui se sont tous montrés emballés et, surtout, la ville de Huy a décidé de nous apporter son soutien en acceptant d’accueillir le centre névralgique de l’épreuve". Et Jean-Marc Fortin d’ajouter: "Un projet Porsche dans notre région est un challenge intéressant. L’historique du Condroz peut servir à faire de l’événement une réussite."

Le plus compliqué a finalement été de trouver une date. "Cela ne fait que quelques semaines que nous discutons du projet. Il y a des réglementations à suivre et des délais à respecter. Les suites de la pandémie sont toujours bien là aussi. Avec des calendriers déjà très chargés, la date des 8 et 9 octobre est exceptionnelle pour que cette première édition puisse avoir lieu cette année. Mais les prochaines auront lieu plus tôt dans l’année, au printemps ou durant l’été , précise Yves, ex-directeur des rallyes à la FIA. Cela dit, nous avons fait en sorte que notre épreuve n’interfère en rien ni sur le championnat de Belgique ni sur le championnat ASAF où elle est inscrite."

S’il est trop tôt pour dévoiler tout le programme, les organisateurs annoncent entre 100 et 120 km de spéciales tracés dans le Condroz et en Hesbaye pour le rallye de vitesse, prévu le dimanche. "Il y aura quatre spéciales, dont une show à Solières très intéressante pour les spectateurs , détaille Jean-Marc Fortin, patron d’Overdrive. Côté plateau, de bonnes et de grandes surprises sont attendues. Avec Yves, nous souhaitons faire fonctionner notre réseau pour notamment faire revivre nos souvenirs d’enfance. Exemples: voir Robert Droogmans avec une Porsche à la décoration Belga ou Patrick Snijers en Porsche Bastos."