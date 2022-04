Sofiane Boumediene quitte Fize pour Mormont

Petite surprise du côté de Fize avec un départ, celui de Sofiane Boumediene.Le frère de Yahya s’était, on s’en souvient, engagé à rester au club une saison de plus en vue de 2022-2023.Mais, finalement, il n’en sera rien.Sollicité, depuis lors, par Mormont, club de D3 ACFF, l’ailier droit a choisi le défi sportif alors qu’il reste sur une saison où il a montré de belles choses mais où il n’a pas non plus été épargné par les blessures.Fize devra donc se chercher un nouveau joueur pour meubler son flanc droit.