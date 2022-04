Prestiannidéjà bien en jambes

Si la course des cadets du Mémorial Antoine Demoitiée s'est conclue au sprint, dans un peloton réduit, cela n'a pas été le cas chez les juniors. Trois coureurs ont réussi à fausser compagnie au peloton pour se disputer la victoire. Dre Goelen s'est montré le plus véloce de la bonne échappée, devant l'Estonien Karl Kurits (de l'équipe créée par le pro Rein Taaramae) et Mats Devry.