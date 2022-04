Philippe Caserini coachera Ferrières qui va reprendre le matricule de Pontisse.

En P3?Pas nécessairement car Ferrières pourrait bien accéder à la P2 directement.Le club férrusien a, en effet, et c’est la seconde surprise, demandé à reprendre le matricule de Pontisse, descendant de P1 à P2." On est prudent, ce n’est pas fait du tout car on n’a pas eu le go de l’Union belge" assure l’homme fort de Ferrières. Dans ce dossier-là, on sera donc prudent.Mais, de toute façon, au pire, Ferrières, vainqueur de la première tranche en série B, pourra encore monter via le tour final.Voilà deux annonces qui font faire du bruit dans l’arrondissement et au-delà.