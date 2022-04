"On n'a jamais été écouté": la grogne monte à Solières B, qui arrêtera en fin de saison

En l’état actuel des choses, Solières n’aura plus d’équipe B la saison prochaine. "C’est un gâchis , disent, émus, Mejdi Lallemand, président des jeunes, et Éric Sallée, le CQ. Depuis cinq années, l’équipe B a formé une famille. C’est une bande de potes et voilà comment on est remercié. C’est une honte!" La création de cette équipe servait, au départ, à "permettre une continuité avec l’école des jeunes" , commente Natacha Leclerc. "Nous avons commencé avec 0€. Afin de pouvoir vivre, on a organisé une multitude d’activités extra-football pour que cette équipe puisse tracer sa route avec l’aide également de notre président Monsieur Jean-Paul Remacle. Cette saison, nous n’avons vu aucun dirigeant au bord du terrain. Sans aide du club, on n’a pas eu le choix, nous avons été obligés à contrecœur de lâcher le bébé que nous avons fait naître alors que le budget de la D2 est 25 fois plus élevé."

Le CQ ne restera pas

Éric Salée, l’actuel CQ soliérois, en a évidemment gros sur la patate. Ces dernières années, il a consacré beaucoup de temps à l’équipe B. "Comment voulez-vous que je reste au club? Le football, c’est terminé pour moi , dit-il. J’ai été contacté par Couthuin et La Clavinoise mais ma décision est prise: j’arrête dès la saison prochaine. Ces derniers temps, l’ambiance est devenue détestable avec certains membres de la direction. Le contact est rompu. Quand je lis que l’équipe B est jalouse de l’équipe A, c’est ahurissant. Je suis certain que l’équipe B dérange." "Il y a quelques années, avec Kévin Caprasse, Philippe Caserini ou Patrick Tamburrini, il y avait une bonne entente avec les joueurs ou l’entraîneur.Ici, on est considéré comme des moins que rien.C’est à se demander si on fait partie du club…" , déplorent Nicolas Franco et Roman Mazuy.