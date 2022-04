Officiel: la synergie entre les jeunes du RFCHuy et Solières est un fait .

On vous en parlait il y a quelques jours, c’est désormais un fait: une synergie entre Huy et Solières au niveau des jeunes a bel et bien été actée.Au terme des différentes rencontres, en accord avec les autorités communales, il a été décidé de mettre en place des synergies et d’aller vers la fusion des deux écoles des jeunes des deux clubs de football de l’entité.