Hannut rate la montre en or à Tilff B.

Pourtant, ce sont les locaux qui entraient le mieux dans cette partie avec le futur haneffois, Henrard, débutant les hostilités. Face à une zone, les Verts étaient brouillons et maladroits. Bisshop mettait une bombe mais c’était la seule sur les 9 essais collectifs du premier quart. Au caractère, l’ailier hesbignon allait au charbon pour inscrire 9 des 11 points de son équipe et éviter le naufrage. Car Piret avait, lui, réglé la mire pour donner 10 points d’avance aux siens au quart.

Maintenant, dans ses rotations, Hannut retrouvait des couleurs avec un super Lambert frappant à trois points, imité par Dibenedetto avant que des interceptions d’un Goffin énergique puis de Materne ne permettent d’inverser la tendance et même passer à 33-34! Même si ce sont les locaux qui finissaient par virer en tête, on se disait que si les Hesbignons arrivaient à cadenasser le rebond et que la réussite à trois points basculait (3 sur 14), le 2e acte pouvait être positif.

Mais ce n’était pas pour le 3equart ou tout restait compliqué. Avec deux paniers avec bonus, les Hesbignons recollaient avec un Goffin incisif au possible. C’est ensuite Bielen qui se multipliait pour égaliser avant 10 dernières minutes où tout allait être possible alors que la pression montait d’un cran.

Filant à 61-66, Hannut se faisait ensuite renverser (71-66) mais une bombe du capitaine Lambert suivie d’une autre avec bonus de Materne relançait tout: 71-73. La réplique locale était terrible avec deux bombes pour reprendre le commandement de cette fin de match passionnante. Rentrant pour remplacer un Materne compté 5, De Liamchine ne tremblait pas et envoyait tout le monde en prolongation.

QT : 21-11, 17-25 (38-36), 23-25 (61-61), 24-24 (85-85)

HANNUT : de Liamchine, Bielen, Materne, Bisschop, Lambert, Declercq, Goffin, Dibenedetto.