Dans le premier set, Waremme est rapidement dominée (5-9) et ne parvient pas à être sur les ballons importants de Gand, qui en profite pour scorer à de nombreuses reprises via des smashs. En milieu de set, l’écart se creuse encore plus (10-17), les Waremmiens perdant des points cruciaux sur des services ratés. Malgré la différence de points entre les deux équipes l’équipe à domicile ne lâche rien, comme à son habitude durant cette saison, et brille par sa combativité… mais également par la puissance des smashs de Felicissimo et du capitaine Abinet. Malheureusement, Waremme s’incline rapidement dans ce set.

Le deuxième set prend quasiment la même tournure que le premier, à savoir Waremme est rapidement dominé mais parvient néanmoins à ne pas se faire trop devancer, prenant même les devants de ce set. Par la suite, les deux équipes vont être au coude à coude, aucune des deux ne prenant réellement un avantage conséquent. La fin de set est très serrée (22-23) mais voit Gand l’emporter.

En début de troisième set, Waremme prend le lead assez rapidement, notamment en raison de nombreux services ratés du côté de Gand. La tendance va malheureusement rapidement s’inverser, Gand reprenant les devants (13-17). En fin de set, les wawas vont retrouver du lion et vont parvenir à remporter un set contre cette équipe de Gand.

Reprise de quatrième set sous le même signe des autres: aucune des équipes ne prend réellement l’avantage, faisant des va-et-vient au niveau du score, dans un set très serré où la tension se fait sentir et où la rage de vaincre est omniprésente. Ayant tenu jusqu’au bout au niveau du score, Waremme s’incline 1-3 dans cette rencontre disputée.

Sets : 15-25, 22-25, 25-23, 19-25 (1-3).

Cartes jaunes : Felicissimo, De Vries.

WAREMME VOLLEY : Fafchamps, Pire, Cocchini, Vandooren, Cosemans, Detandt, Abinet, Felicissimo, Van Loon.

CARUUR GENT : Van Eecke, De Vries, Vandecaveye, Degruyter, Breilin, Colson, Hougs Tobias, Van Damme.