Le karting de haut niveau, c’est fini pour Lucas Taelman

Début de semaine, Lucas Taelman a jeté un œil dans le rétroviseur pour se replonger dans les meilleurs souvenirs de ses années "karting". Pour lui, une page se tourne. Fini le kart, après une épreuve disputée au niveau Benelux cette saison. Le Fizois de 16 ans a décidé de se consacrer au circuit. "Ma 25e place finale lors de la première manche de la IAME Series Benelux n’a pas précipité la décision , explique Lucas. J’ai eu ma licence voiture en septembre dernier et j’avais pour projet de déjà commencer en voiture cette année. Différentes circonstances et propositions m’ont poussé à m’y atteler plus tôt."

Un programme complet en VW Fun Cup

Lucas rejoint ainsi à temps plein le peloton de la VW Fun Cup (NDLR: celui des Coccinelles de course). La compétition lui est familière puisqu’il a remporté en mars la première manche de la compétition à Mettet dans la catégorie Biplace. "Dès le prochain rendez-vous, à Zandvoort, je passerai en monoplace , précise l’ex-kartman. Je ne sais pas encore avec quel équipage. J’ai hâte de poursuivre cette aventure."

Avec quels objectifs en tête? "J’espère pouvoir être performant et me battre avec les meilleurs , annonce le champion de la IAME Netherlands 2021. Mais je garde les pieds sur terre: je sais qu’en endurance, tout doit s’aligner parfaitement pour gagner. En tout cas, j’espère prendre autant de plaisir que lors de ma première course. Je m’y étais vraiment bien amusé dans le trafic."

C’est sur le circuit de F1 de Zandvoort que Lucas Taelman vivra son prochain rendez-vous, programmé les 23 et 24 avril prochains. En parallèle, il regarde à d’autres opportunités. "D’autres courses pourraient encore s’ajouter à mon calendrier en cours de saison, dans un championnat différent. Mais à l’heure actuelle, il n’y a aucune confirmation. On évaluera les opportunités quand elles se présenteront à nous" , conclut Lucas Taelman.