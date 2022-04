Ce mercredi soir, le RFCHuy B recevait Othée.Et sans surprise, le leader de la série s’est imposé très largement avec un succès 5-0." Othée n’a pas tiré une seule fois au but " assure Manu Gorissen.Huy B se crée directement une pléiade d’occasions franches mais il faut attendre la 20e minute pour voir le verrou sauter via Hoyoux (1-0).Brems double la marque avant la pause." En début de seconde période, on a alors un peu oublié notre foo t, avoue Manu Gorissen. Mais par la suite, dès qu’on l’a retrouvé, on a déroulé... " Avec trois nouveaux buts pour des Hutois qui ne sont donc plus qu’à un succès de la P2… (A.R.)

Buts: Hoyoux (1-0 20e), Brems (2-0 30e), Brems (3-0 70e), Obaker (4-0 75e), Obaker (5-0 80e).