Faimes B atomise Wasseiges B.

Sur le terrain A et devant une belle petite assemblée, la partie n’a pas mis bien longtemps à démarrer. Après 30 secondes, le marquoir affichait déjà 1-0 grâce à Hugo Swertfegers. Les Étoiles n’ont jamais été inquiétés par leurs adversaires qui n’ont fait que courir derrière le cuir. En l’absence du T1, André Brugmans, Faimes B appuyait sur l’accélérateur et réalisait plusieurs combinaisons intéressantes. Le deuxième but, via Liebens, en est le parfait exemple. À la pause, c’était 4-0 et la messe était déjà dite. "D’autant qu’on aurait pu marquer beaucoup plus de goals", pointait Sylvain Colot.