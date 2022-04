Bientôt une synergie entre Huy et Solières?

Dans les deux camps, plusieurs membres de chaque club n’ont pas démenti l’information. "Oui, les deux présidents se sont rencontrés il y a peu , nous dit-on de bonne source. L’idée est de rassembler les forces de chaque club pour faire progresser le maximum de jeunes possible."

Ce serait, aussi et surtout, une volonté politique.Là aussi, on se veut discret "tant que tout n’est pas réglé.On ne veut pas communiquer maintenant." Mais les choses pourraient bien se décanter très prochainement.On sait déjà que la fusion s’annonce impossible puisque les clubs ont jusqu’au 15 avril pour rentrer leur dossier.Par contre, pour une synergie, tout est encore faisable puisque le délai est largement plus important.

À l’instar de Stockay et Engis, dont la fusion ne se fera pas non plus cette année, Huy et Solières devraient donc se rapprocher.Pour le plus grand plaisir des jeunes.