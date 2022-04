Waremme a explosé le leader

En effet, à Waremme, la balle allait directement circuler et tout le monde se voyait impliqué dans un jeu géré de main de maître par un M Ceulers survolant la distribution. La méthode "Gaudoux" qui faisait encore merveille et apparaissait au grand jour face à un jeu local stéréotypé.

Prenant directement les devants par Lambion et une bombe de Cools faisant 12-7, les locaux allaient pourtant voir l’incontournable Malpas, meilleur marqueur de la division, ramener les siens à 14-14. Mais l’homme allait clairement être trop esseulé alors que la défense de Germay allait le limiter. Dans l’autre sens, Parent puis Deville remettait les locaux aux commandes alors que Piedboeuf, à peine revenu du ski, ne mette une bombe "limite" sur le buzzer pour faire 23-18 au quart.

Alleur allait bien revenir encore à 30-28 sur de multiples lances (9 fautes à 3 à ce moment du match) mais c’était le dernier réveil liégeois.

Après cela, il n’allait plus y avoir qu’une seule équipe sur le terrain. M Ceulers y allant par un 5-0 pour montrer la voie, les locaux n’encaissaient plus rien. Un magnifique 17-2 en quelques minutes avec deux bombes de Lambion, Germay dans la raquette et la justesse de G Ceulers.

47-30 à la pause, le match était plié tant la dynamique était différente entre les deux formations. Appliqués, méthodiques et solidaires en défense, les Wawas reprenaient par deux bombes de Piedboeuf pour ne pas laisser le doute s’installer. Dans le camp adverse, seul l’éternel Di Prospéro ramenait les siens à -12 l’espace d’un instant… Reste que, plus de la victoire, les Wawas allaient aller chercher l’avérage sur les deux rencontres. Et de manière magistrale car, dans le dernier quart, ils n’encaissaient que 5 unités pour fixer les chiffres à une véritable leçon de basket: 73-51

Désormais, Waremme est donc une victoire derrière le leader qu’il dépasserait en cas d’égalité.

QT : 23-18, 24-12 (47-30), 12-16 (59-46), 14-5.

WAREMME : Lambion 15, Parent 4, Ceulers G 4, Bareel 0, Ceulers M 15, Cools 2, Piedboeuf 12, Germay 16, Deville 6.

ALLEUR : Aldenhoff 0, Dallenogare 4, Gillet 0, Forthomme 0, Notelaers 11, Carbonari 2, Malpas 26, Di Prospero 8.