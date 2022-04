Wanze/BO crée l’exploit et y croit encore un peu

Les Onhaytois n’y arrivent plus. La bonne volonté a beau y être, (tout) le reste a du mal à suivre. Et cela ne date pas de ce revers infligé par une lanterne rouge loin d’être moribonde. Quand un "cador" aligne cinq défaites en six rencontres, c’est qu’un ressort est cassé, physiquement et/ou mentalement. "On n’a pas fait un bon match et, cette fois, on n’a pas d’excuse", relevait après coup Lionel Brouwaeys, alors que ses hommes erraient dans les couloirs, comme sonnés par ce qui leur arrive.