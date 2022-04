Le président d’Oleye, Victor Jaymaert, est retourné chez lui pour... prier la vierge

Un grigri qui a donc fonctionné à merveille. Pour son plus grand plaisir. « On va faire la fête jusque 3h du matin. On peut enfin relâcher la pression. Travailler comme on le fait et se faire crever (sic), sans jamais rien avoir en retour, c’est dur. Ce titre, c’est la plus belle des récompenses , commente le président. Vous n’imaginez pas comme c’est compliqué de diriger un club comme Oleye, il y a des problèmes tous les jours (sourire). Quand Jean-François a voulu démissionner, je me suis opposé farouchement. Même si on s’est déjà pris la tête plusieurs fois, je savais qu’il serait l’homme de la situation. Du coup, oui, ça me fait un bien fou. D’autant, que j’ai été capitaine de l’équipe première de Limont en 1978. Et ce, pendant quatre ans. »