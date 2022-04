VESTIAIRES

Après cette sévère défaite et totalement inhabituelle, Stéphane Jaspart, le T1 des Verts, gardait sa lucidité. « On est déçu, c'est normal. Mais c'est seulement notre troisième défaite en 28 rencontres, analysait-il. Nous n'avons pas proposé le jeu que nous espérions. Nous avons dû évoluer avec cinq défenseurs. Il fallait remplacer Debefve et Cavillot était suspendu. Nous allons vite tourner la page et rester positifs. La Louvière est au-dessus du lot. »