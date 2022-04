VESTIAIRES

"C’est un petit miracle de rentrer au repos avec ce score de parité. Geer aurait mérité d’avoir l’avantage à la mi-temps mais on a été efficaces" sourit le T1 des étoilés.

ELSAUTE

Dome: "Cru trop beau"

"Je sentais arriver cette petite piqûre de rappel. Mon groupe a fait la fête jeudi après la victoire contre Ster et on s’est peut-être crus trop beaux. Mes joueurs doivent comprendre que quand on n’enfile pas son bleu de travail, les résultats ne tombent pas du ciel. Nous sommes bien payés en prenant un point aujourd’hui car Geer aurait mérité de l’emporter mais voilà…"