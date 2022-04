Ultra-réaliste, Fize s’offre une semaine parfaite

Pourtant, le buteur fizois Licour ouvrait déjà la marque après moins de deux minutes de jeu et donnait le ton d’une rencontre où tout allait sourire aux hommes de Thierry Deprez. Les Sterlains ne se démontaient toutefois pas et mettaient le pied sur le ballon. Bien parti dans le dos de la défense, Vicqueray lobait Firquet pour égaliser au quart d’heure mais Licour, encore lui, profitait d’une belle percée de Benjamin Renson pour rendre à Fize son avance trois minutes plus tard.

Deux occasions, deux buts: la réussite était totale pour les Hesbignons qui parvenaient à conserver leur avantage jusqu’à la pause malgré une grosse pression sterlaine. "Que dire à mes joueurs après un scénario pareil? s’interrogeait le T1de Ster Vincent Heins à l’issue de la partie. Je n’ai pratiquement rien à leur reprocher.Notre adversaire a fait preuve d’un réalisme fou."

On confirme… et ce n’était pas terminé.Car Wagemans, de la tête sur phase arrêtée, confortait rapidement l’avance de Fize à la reprise. Si Van Melsen redonnait ensuite un peu d’espoir à ses couleurs, Licour écoeurait définitivement les Sterlains en concluant une belle contre-attaque pour s’offrir un triplé. Sur cette phase, les Fizois perdaient par contre Gallina sur blessure (les nouvelles après le match étaient plutôt rassurantes: "Ce n’est normalement rien de plus qu’un gros coup" nous glissait Thierry Deprez).

Grommen, profitant d’une glissade du portier Crespin sur une passe en retrait, donnait quant à lui au score son allure finale: 2-5. Si l’efficacité était maximale pour une équipe de Fize qui a converti absolument toutes ses occasions, la victoire n’en reste pas moins éclatante et conclut idéalement une semaine parfaite après le succès contre Aubel de jeudi dernier.

Arbitre: M.Mager.

Buts: Licour (0-1, 2e), Vicqueray (1-1, 15e), Licour (1-2, 18e), Wagemans (1-3, 51e), Van Melsen (2-3, 58e), Licour (2-4, 68e), Grommen (2-5, 73e).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Gilis (80ePiette), Simon, Chandelle, Boreio, Cornet, Raskin, Restiglian, Karatas, Vicqueray, Van Melsen.

FIZE: Firquet, Babitz, Mignon (86eM.Renson), Reuter, Wagemans, Eyckmans, Ledure, B.Renson, Gallina (69eGrommen), Rovny, Licour (79eRigo).