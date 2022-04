Templiers B a oublié de mettre l’alarme

En effet, comme lors d’un lendemain de soirée arrosé, les Nandrinois avaient les yeux qui piquaient et semblaient avoir loupé l’alarme de leur réveil au début de la rencontre.De la première à la quatorzième minute de la rencontre, Olivier Nsakala va faire parler de sa puissance pour inscrire un triplé de la tête dans une défense aux abois.

À l’aise ballon au pied mais bien plus faibles physiquement, les Nandrinois vont hériter de plusieurs énormes occasions avant de logiquement atténuer le score par Teumdie, en deux temps. Au retour des vestiaires, Clément Wagner, tout juste sorti des U19 il y a un mois, va se faufiler dans le dos de la défense des protégés de Roberto Bisconti pour au final conclure de la plus belle des manières. Le match semble relancé… durant neuf petites minutes. Le moment choisi pour Saint-Nicolas Tilleur pour enclencher un nouvel assaut qui va se concrétiser, encore une fois, par un nouveau but extraordinaire. Faisal Ahmed nous tente et réussit une reprise à "la Payet" à l’extérieur du rectangle. Le coup semble fatal et Nsakala va aggraver une nouvelle fois le score en plantant à la 65eminute son quatrième et dernier but de l’après-midi, comme l’avait annoncé en avant-match.

Le reste n’était que détail: Wagner va réduire le score d’une superbe frappe en pleine lucarne ainsi que De Foy sur penalty. Les deux derniers buts visiteurs montreront la faiblesse défensive du jour des Templiers qui s’en sort tout de même bien au classement général suite à la défaite de Harzé à Jupille. Mais pour renouer avec la victoire, Templiers-Nandrin B devra se montrer bien meilleur défensivement sous peine d’encore encaisser une pluie de goals comme ce dimanche.

Arbitre : Fabrice Lemmens.

Buts : Nsakala (0-1, 1re; 0-2, 6e; 0-3, 14e), Teumdie (1-3, 38e), Wagner (2-3, 53e), Ahmed (2-4, 62e), Nsakala (2-5, 65e), Wagner (3-5, 75e), Ahmed (3-6, 82e), De Foy sur pen (4-6, 85e), Ahmed (4-7, 90e).

TEMPLIERS-NANDRIN B : Hubin, Philippart, Castagne, Teumdie, Van Laeken, Wagner, Radoes, Marcourt, Beaumont, Azdoufai, Philippart.

ST NICOLAS TILLEUR : Mumba, Moscufo, Nsakala, Mertens, Iannello, Ahmed, Weykmans, Santoro, Moscufo, Da Silva, Manzella.