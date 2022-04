«Nous méritons d’être dans le top 4»

Liège devait signer un six sur six à domicile, face aux deux condamnés, et il l’a fait. 13 buts marqués, 1 seul encaissé. Voilà qui est bon pour le moral. Après la large victoire de mercredi face à La Louvière Centre, le travail a été fait comme il se devait contre Mandel ce dimanche. " C’était un match compliqué après les dix buts mis mercredi car un relâchement inconscient pouvait survenir. Parfois, dans ce genre de situation, on peut penser qu’il suffit de monter sur le terrain pour gagner ", déclarait Gaëtan Englebert.