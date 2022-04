Nos régionaux de retour en DH avec l’Old Club

Le message a visiblement été reçu cinq sur cinq par les Principautaires qui ont étrillé, avec la manière, Malines (5-1). Et ce, devant plus de 600 supporters.

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, les Hutois Pierre De Moor, Gauthier Marchandisse ainsi que les frères Amaury et Tanguy Tambwe, de Geer, s’illustrent chaque semaine avec l’Old Club.

«On a pleuré»

Descendus la saison passée en D1, voilà donc déjà nos régionaux de retour en DH. "C’est incroyable! On ne réalise pas encore ce que nous venons de faire , explique Pierre De Moor, auteur d’un doublé dimanche. Les gens ne s’imaginent pas tous les sacrifices qu’il y a derrière. Dimanche, on a pleuré de bonheur. Là, maintenant, j’en ai encore des frissons. C’est la première fois qu’il y avait autant de monde pour un match de hockey. Malines était venu avec deux cars de supporters, l’ambiance était terrible."

Vainqueur de la phase classique, puis vainqueur des poules, l’Old Club de Liège a livré une saison exceptionnelle. Et dire que les Sang & Marine ont perdu sept joueurs par rapport à la saison dernière. "On a presque été contraint de recommencer tout à zéro, avec des nouveaux joueurs. En plus, on le sait: ce n’est jamais évident de démarrer une saison après une descente. Mais on voulait montrer à tout le monde que notre montée en DH, il y a deux ans, n’était pas due au hasard" , confie le sportif de 27 ans.

Seulement pour l’amour du sport

Mais l’Old Club, malgré un budget très minime par rapport aux autres équipes de la série, a fait la différence grâce à son groupe. "Chez nous, personne n’est payé. On est la seule équipe dans le cas en D1 et c’est ce qui a fait la différence , raconte Pierre De Moor. On ne joue que pour l’amour du sport. On donne vraiment tout sur un terrain et cette montée est, forcément, d’autant plus belle. Que ce soit Amaury, Tanguy ou Gauthier, on est tous hyper fiers de représenter notre région et la Province de Liège. C’est dingue de se dire que nous, les petits liégeois, allons affronter des champions olympiques dans quelques mois."

Et, cette fois, avec l’espoir de se sauver. "On va essayer de se renforcer comme on peut , sourit Pierre. L’objectif reste le maintien, même si celui-ci sera très compliqué. Pendant une saison, on va juste kiffer (sic) et jouer avec notre cœur."

Sans aucun doute la meilleure manière d’accrocher le maintien.