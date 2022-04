Le RFC Huy rate la montre en or

Les Hutois subissent la domination locale et un nouvel essai sur coup franc de Jordy Jadot oblige une nouvelle fois Delbouille à la parade. L’orage est passé pour Huy qui, après un quart d’heure difficile, entre dans la partie, mais sans vraiment amener le danger devant la cage de Gwénaël Mazzara, il est vrai bien protégé par sa défense.

On se dirige vers la pause quand Oppagne va se créer ce qui sera l’une de ses dernières possibilités de la partie. On retrouve quasiment les mêmes protagonistes puisque c’est à nouveau Jordy Jadot qui, lancé en profondeur viendra se heurter à une nouvelle sortie salvatrice de ce diable de Delbouille. "Huy n’a pas une seule occasion, nous on en a quatre. On doit au moins rentrer avec deux buts d’avance à la pause , peste Tom Paquet. Quand on voit le déroulement de la partie on doit l’emporter, mais on rate l’occasion de les mettre à quatre points et de s’installer sur un siège plus confortable."

La physionomie du match va quelque peu changer au retour des vestiaires. Les Hutois vont s’installer de plus en plus dans le camp de leur adversaire et un ballon de Reda Cokgezen qui s’en viendra lécher le cadre va donner le frisson à l’arrière-garde locale. En conservant le contrôle du ballon, Huy ne laissera plus guère de possibilités aux Coalisés de mettre le nez à la fenêtre.

Arbitre: Q. Malhaise.

OPPAGNE: Mazzara, Jo. Jadot, R. Bonjean, T. Paquet; Kersten, Polis, Roberty, Raskin, Guillaume (57', Dandoy); Jo. Jadot, Kurbali (57', Renard).

HUY: Delbouille, Biondolillo, Morana, Cloes; Cokgezen, Pantot (66', Khelil), Nzoïgba (90', Gabiam), Papalino, De Castris (75', Picchietti), Frantim; Charef (84', Hamid).