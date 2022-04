La montée, on en parle?

Au terme de cette rencontre, la tête du championnat a donc radicalement changé. Alors que les visiteurs pouvaient mettre toute la division KO, les Wawas ont tout relancé. " On aurait dû voir une équipe alleuroise motivée à 200% pour se créer une voie royale vers le titre. Et qu’a-t-on vu? Des All Blacks empâtés, sans moral, traîner leur ennui durant 40 minutes! Bravo à Waremme pour cette victoire sans bavure. Rien n’est encore perdu puisqu’on est toujours seuls en tête mais, on ne peut plus perdre ", résumait parfaitement le président Alleurois, André Trinon.