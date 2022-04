Jean-François Nossin faisait partie de la dernière équipe championne

Il était ému, Jean-François Nossin. Il y a 22 ans, il faisait partie de l’équipe qui avait été championne pour la dernière fois. Ce titre, le coach d’Oleye l’attendait depuis des lustres. « Ce que je vis est extraordinaire. Être champion des années après, dans le même club, c’est fou. Je me suis levé ce matin (NDLR : dimanche matin) à 4h30. J’étais beaucoup trop excité et quelque peu sous pression, avoue-t-il aux bords des larmes. Je relâche enfin cette pression et ça me fait un bien fou. »