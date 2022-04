Jason Nicolas, la révélation wawa

Et ce garçon qui va bientôt fêter ses 23 printemps avoue: " Je baigne dans la confiance pour le moment et je travaille avant tout pour l’équipe. Et tant mieux si cela me réussit bien d’un point de vue personnel. Avoir la confiance de l’entraîneur me booste encore un peu plus. "

Titularisé depuis quelques rencontres, le frère de Junior Penga dépasse même maintenant Steve Dessart au classement des buteurs avec 12 roses à son compteur. De quoi faire rêver d’un transfert vers un club de l’échelon supérieur ou mieux: " Pour le moment, je me concentre uniquement sur Waremme et je ne réfléchis pas plus loin. Je me sens plus que bien dans ce club. Ce serait malhonnête de ma part de dire qu’un contrat de semi-pro ou professionnel ne me fait pas rêver mais je vis d’abord l’instant présent. Je peux profiter des conseils de mon coach pour progresser. Je n’oublie pas que je viens un peu de nulle part et que je jouais nettement moins à Dison la saison dernière. "

Jason Nicolas n’aime pas trop se fixer des objectifs personnels mais comme tout buteur, il se fixe des petits défis: " J’avais comme ambition de marquer 7 buts cette saison et je ne désespère pas de profiter des deux dernières rencontres pour faire monter mon compteur mais nous allons jouer contre deux des équipes du top 3 que sont Warnant et Meux. Ce ne sera pas facile mais ce n’est pas un but personnel qui va primer sur celui de l’équipe. Nous venons d’assurer notre sauvetage de bien belle manière et la pression n’existera plus. Cela fera du bien de jouer avec cette idée en moins. "

Et qui sait devenir la saison prochaine le successeur de Steve Dessart comme goléador de Waremme?