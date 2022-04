"Avant toute chose, je voulais féliciter Oleye pour son titre de champion" , sourit André Brugmans. Au niveau de la rencontre, les Faimois ont gagné au caractère. "On a bien joué, mais ce qui est à retenir, c’est la mentalité de mon groupe" , conclut le T1 faimois. "On méritait mieux , narre Arnaud Danon. Même si mes joueurs étaient mous aujourd’hui, on se devait de prendre au moins un point."

Buts: Sasso (0-1, 22e), Sacré (1-1, 44eet 2-1, 48e).

Amay B 6 – Couthuin B 1

Amay B assure sa place dans le tour final. "On a bien géré la rencontre. Le gardien adverse a dû s’employer à de multiples reprises.". À Couthuin B, on est en roue libre. "Maintenant place à la saison prochaine" , explique Geoffrey Verlaine. Contre Amay B, candidat au tour final, les Couthinois devaient être encore plus concentrés. "Les consignes n’ont pas été appliquées , continue le T1 couthinois. Avec les absents, j’ai dû jouer. J’espère récupérer mon groupe."

Buts: Marinachi une fois et Blavier à cinq reprises pour Amay B. Frisque pour Couthuin B.

Vaux-Borset 0 Lensois 2

"On retient les trois points et on oublie le reste" , souffle Patrick Bonomi. Au moins c’est clair, Lensois n’a pas réalisé un grand match… Par contre, du côté adverse, on est fier du groupe. "Mes joueurs se sont battus comme des lions en cage aujourd’hui , félicite Frédéric Bellucci. J’ai vu une autre mentalité que lors des trois derniers matchs."

Buts: Hougardy (0-1, 70e) et Bonomi (0-2, 80e).

Villers B 0 – Thisnes 5 (fft)

Encore cinq buts pour Thisnes, mais inscrits par le forfait de Villers B.

Fumal 3 – Marchin B 1

"On mérite amplement notre victoire , sourit Claude Bolly. On est 18 aux entraînements et je trouve cela fantastique pour un club qui tend à disparaître. Il y a une bonne ambiance et cela me ravit." .

Buts: Delforge par deux fois, Herman une fois pour Fumal.

Wasseiges B 2 Geer B 2

" Je suis plus que déçu , peste Thibault Mahiels. On était cent fois plus fort qu’eux et on n’arrive pas à inscrire les occasions que l’on a. " Jonathan Huens, coach des Wasseigeois, on annonce un match fermé. "Je suis d’un côté satisfait du résultat, et d’un autre, je trouve qu’on a commis trop d’erreurs sur les buts."

Buts: Rihon B. (0-1, 17e), Heysecom (1-1 sur pen, 38e). Njoya (1-2, 75e) et Jacob (2-2, 80e).

Merdorp 2 – Limont B 2

Limont B a raté de peu de prendre les trois points. " On a eu la maîtrise du jeu durant toute la rencontre. On a été trop imprécis et on paye ce résultat ", explique Frédéric Saint-Rémy. Les semaines se suivent et se ressemblent à Merdorp. Triste fin de saison pour le club hannutois.

Buts : Remacle (1-0, 25e), Darimont (1-1, 30eet 1-2 75e), Desmord (2-2, 90e).