Crisnée fait chuter Racour et semble parti pour le tour final

C’est un petit exploit que s’est une nouvelle fois offert Crisnée à Racour. Invaincus à domicile depuis septembre, les hommes d’Eddy Van Roosendael ont mordu la poussière. " Il nous manquait pas moins de dix joueurs, on a fait avec les moyens du bord ", glissait le coach brabançon. Son vis-à-vis retenait en particulier les trente premières minutes de la rencontre. " Au moment de l’égalisation, ils étaient mieux que nous et auraient même pu prendre un point. On a super bien débuté la rencontre avec une demi-heure de haute facture. "