À Flémalle, les Cointois sont parvenus à se créer des occasions sans pour autant les convertir. " C’est notre gros problème, nos adversaires dans le championnat marquent en une occasion et nous pas " pestait Raphaël Russo. Charge à ses jeunes joueurs de retrouver le chemin des filets au risque de basculer en zone rouge.

FLÉMALLE

Le désavantage du domicile

Souvent, les équipes préfèrent évoluer dans leurs propres installations pour bénéficier de repères déjà bien connus. Pourtant, vu l’état de leur terrain, les troupes de Bernard Wégria préféreraient sans doute jouer à l’extérieur. " En tout cas ça ne nous avantage pas d’évoluer sur notre terrain " pointait le coach.

HUCCORGNE

Manque de réalisme

Les semaines se suivent et se ressemblent trop souvent pour les Huccorgnois, incapables de marquer. " Cela nous pénalise vraiment parce qu’en plus on finit par laisser des espaces derrière " rajoute le mentor des Jaune et Noir, Eric Heine.

LA CLAVINOISE

Steven Frère en D1?

Les Clavinois ont su préserver le plus petit des écarts sur le terrain des Wawas et c’est grâce notamment à un grand match de Frère dans les cages. " Il a réalisé un match digne d’un gardien de D1 " soulignait d’ailleurs Patrick Rosimont.

MOMALLE

Bientôt dans le Top 5?

Grâce à leur victoire à Vyle additionnée au nul de Xhoris, les Momallois sont maintenant à un point des Condrusiens avec un match de moins. En cas de victoire face à Braives samedi, les troupes de Christophe De Smedt seront virtuellement au tour final.

OUFFET-WARZÉE

Encore quelques points

Les Ouffetois ne sont qu’à quelques petits points du maintien. " Oui no us avons un petit matelas et quelques adversaires derrière nous mais on doit maintenant essayer d’aller chercher ces quelques unités synonymes de mise à l’abri " racontait Manu Wilmet.

TEMPLIERS-NANDRIN

Une victoire inattendue pour les rivaux

Carmelo Zambito était un homme ravi après la victoire des siens sur le difficile terrain huccorgnois. " C’est important dans l’optique du maintien et, en plus, nos rivaux ne s’attendaient certainement pas à ce qu’on prenne des points ici. "

VERLAINE

Quand les chats ne sont pas là

Une nouvelle fois, les jeunes Taureaux ont fait preuve de suffisance et auraient pu se faire peur face à des Ouffetois réduits à dix. " Sans Henry ou Wera pour les canaliser grâce à leur expérience, mes gars ont multiplié les actions individuelles " soulignait Pedro Gomez. Gare au retour des chats.

VYLE-THAROUL

Un coach qui ne sert à rien

Pierre Genard le disait lui-même, il a perdu son temps ce dimanche. " C’est simple, je n’ai servi à rien. Ce qui a fait notre regain de forme ces dernières semaines n’a pas été respecté face à Momalle. " Vu les récentes performances vyloises, le coach est sans doute un peu sévère avec lui-même.

WAREMME B

Encore du pain noir au fond du Paquet

Le nouveau coach waremmien n’a toujours pas connu les joies de la victoire avec ses troupes. " Pourtant, nous ne sommes pas une équipe facile à jouer et les prestations sont bonnes. On mange notre pain noir " tentait de positiver Romain Paquet.